總統賴清德剛上任，中國大陸即宣布23、24日在台海大規模軍演。國防部23日表示，近期情監偵已掌握對岸兵力部署，國軍秉持備戰不求戰、不升高衝突、不引發事端，「今天麻煩製造者是中共」。交通部則表示，航空器與船舶目前照既定規劃運行中，會持續掌握。
解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
對此，行政院發言人陳世凱23日在行政院會後記者會表示，相關演習在國防部稍早已經做出說明，國軍全體官兵秉持備戰不求戰，應站不避戰，有能力、有信心確保國家安全，捍衛國家主權，這點請國人放心。院長卓榮泰也要求各部會提高注意力，讓讓國人安心。
國防部軍政副部長柏鴻輝表示，今天中共發布軍演訊息，在國防部所有情監偵裡面，去年就開始發現要演習會有一定跡象顯示，近期觀察到中共台海周邊兵力部署是有這樣的聯合軍演行動。
柏鴻輝說，首先必須向國人報告，所有訊息都在國防部情監偵掌控中；第二，所有海空兵力國防早在之前就已經完成整備，這次軍事行動國軍以外，海巡署也在必要時間派遣兵力支援海空擾侵擾行動，也就是灰色地帶衝突行動。
第三，柏鴻輝說，共軍不理性的行動，破壞區域和平，是國際不樂見的，尤其單方面改變事實，從過去到現在可以看到，國際對於中共不理智片面改變區域安全和穩定狀況，都不表示歡迎。基於確保國家所有整體領空領土領海安全，國防部一定會適時發佈新聞，確實掌握對方不理智的行動做報告。
柏鴻輝指出，過去前美國眾議院議長裴洛西訪台時的軍演衝突，劃分禁航、限航、導彈試射區域，此次共軍沒有在國際上公布所謂導彈試射區或是禁航區，所以在這種程度上來講，研判是屬於東部戰區的聯合軍事演習。其目的非常明顯，就是要達到地區上認為他們有主控權，這是非常不明智的行為。
柏鴻輝，今天看到這樣改變區域和平穩定，必須要冷靜思考，國軍秉持備戰不求戰、不升高衝突、不引發事端，「我們絕非麻煩製造者，今天麻煩製造者是中共」。
柏鴻輝說，長期以來、自從裴洛西來台至今，從來不放棄武統台灣或用灰色地帶衝突影響地緣政治穩定與安全，所有的事情國際都看在眼裡，都會大聲譴責，也希望中共在所有軍事行動，必須要冷靜思考對地區安全有無幫助，應思考如何創造和平穩定發展，這是我們大家要共同探討。
交通部航政司長韓振華表示，航空器與船舶目前照既定規劃運行中，民航局、航港局持續掌握狀況，持續關注台北飛航情報區的航空器飛航動態，適時提供航管服務，確保航行安全，同時掌握船舶運行狀況，適時發布航船布告以維護航行安全。
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