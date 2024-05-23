針對中國大陸今天（23日）宣布於今明二天在台海周邊進行軍演，總統府發言人郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同責任與目標，但遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅區域和平穩定現狀。但國安團隊及國軍各單位，對軍演狀況皆有全面掌握，我們有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。

郭雅慧說，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩，而總統府一貫的立場是，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任與目標，但遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為，威脅台灣的民主自由，及區域和平穩定現狀。

郭雅慧強調，國安團隊及國軍各單位，對於軍演狀況皆有全面掌握，面對外在挑戰威脅，我們會持續捍衛民主，並有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。