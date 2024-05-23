壽險業重大利多。壽險業討論多時的外匯準備金新方案，據了解，保險局已向金管會主委彭金隆報告相關方向，同意壽險公會正式送案，一早壽險公會緊鑼密鼓準備，最快預計今（23） 日正式將建議案送到金管會，就待彭金隆正式檢視後拍板。
壽險業去年光花在傳統避險的成本就高達3,600億元，今年估計全年將逾4,600億元，壽險業接軌在即，增資都來不及，卻還要花超過3,000億元買避險工具，為省下年年飆升、一年3,000～4,000億元的外匯避險成本，壽險公會討論多時的外匯紓困方案，終將成形。
外匯準備金新方案經過多版本的修改，但大方向不變，也就是拉高外匯準備金提存及可沖抵比率，並「借一桶金」快速累積外匯準備金，逐步降低避險比重。
據了解，目前送進金管會的方案，「第一桶金」要借不動產增值利益準備金、重大事故特別準備金、危險變動特別準備金等，共三項準備金。
在拉高沖抵及提存比率部分，年固定提存比率從現行0.6％，將提高到1.2％；額外提存與沖抵比率擬從現行的50％拉高到100％。
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