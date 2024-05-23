【時報-台北電】三大指數全天調整，北證50指數逆勢走強，收盤滬指報3116.39點，跌1.33%；深成指報9541.64點，跌1.56%；創指報1852.07點，跌1.38%。盤面上，PEEK材料、中船系、AI PC板塊漲幅居前，貴金屬、教育、貿易板塊跌幅居前。

板塊方面，PEEK材料概念逆勢領漲，華密新材漲超20%，沃特股份漲停封板。

AI PC板塊持續活躍，英力股份20cm漲停。

國防軍工板塊走強，新餘國科20cm漲停，萬方發展、長城軍工、晨曦航空漲停。

下跌方面，有色板塊集體調整，黃金股跌幅居前，曉程科技觸及跌停。

短劇遊戲板塊走低，中廣天擇領跌。

旅遊板塊持續調整，長白山跌幅居前。

整體來看，個股呈普跌態勢，逾4500檔個股下跌。(編輯：邱致馨)

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