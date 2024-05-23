【時報記者葉時安台北報導】裕融(9941)周四舉行線上法說會，裕融提到，台灣企金動能持續成長；東南亞菲律賓穩定獲利、馬來西亞已於5月開業。裕融資產品質調控也已顯成效，呆帳收回效率持續增加，延滯情形可望逐步回穩。
裕融資產品質調控已顯成效，呆帳收回效率持續增加，延滯情形可望逐步回穩。裕融資產品質方面，台灣今年第一季延滯率1.6%，連續四個季度1.6%；大陸首季延滯率升至2.4%，破2。裕融說明，整個景氣環境從去年第三季下行，已觀察先行指標逐漸惡化，授信條件實施緊縮，公司業務受到影響，不過預期先行指標有陸續改善跡象，最快今年第三季授信品質、呆帳狀況將逐月逐季改善。裕融提到，大陸延滯率逐漸改善中，公司內部預估今年第四季降約2.5%。
台灣第一季升息半碼，裕融與上次法說會說法如同，資金成本估算整體約影響1億元。裕融也提到，台灣企金動能持續成長；東南亞菲律賓穩定獲利、馬來西亞已於5月開業。
裕隆、裕融處分裕隆汽車金融(中國)股權，將獲北京主管機關核准，預估最快六月、今年第三季完成交割，並於第三季匯回現金入帳。
裕融綠電事業，公司提到，旗下子公司達320座太陽能電廠，總發電量可逾110MW；儲能達3座，預估今年第四季會有一座新完工，明年2、3月可望掛錶，預估每年營收貢獻1.5億元以上，光電儲能將逐年增長。
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