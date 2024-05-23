半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）董事長葛長林今日表示，目前公司訂單滿手、產能供不應求，目前整體訂單出貨比（B／B ratio）超過1.3，以目前接單及營運情況來看，今年前三季營運可望逐季成長，全年營運表現也可望優於去年水準。
葛長林表示，今年第一季和往常一樣，受到春節假期和工作天數較少影響，但以目前接單情況來看，第二季營運將加溫、第三季也將展現旺季水準，第四季則是以持穩為主，旺矽評估，今年上下半年仍和往年相當，下半年營運占比約在55至60％，預期今年前三季營運可望逐季成長。
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）董事長葛長林今日表示，目前公司訂單滿手、產能供不應求，目前整體訂單出貨比（B／B ratio）超過1.3，以目前接單及營運情況來看，今年前三季營運可望逐季成長，全年營運表現也可望優於去年水準。
葛長林表示，今年第一季和往常一樣，受到春節假期和工作天數較少影響，但以目前接單情況來看，第二季營運將加溫、第三季也將展現旺季水準，第四季則是以持穩為主，旺矽評估，今年上下半年仍和往年相當，下半年營運占比約在55至60％，預期今年前三季營運可望逐季成長。
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