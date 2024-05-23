【時報記者任珮云台北報導】泓德能源（6873）宣布，其在日本設立的分公司成功獲得日本長期脫碳素儲能系統容量市場的兩個標案，總得標容量為73MW（儲能裝置容量為97.9MW）。這些儲能裝置將分別設置於日本近畿三重和九州福岡，並計劃於2027年開始服務。

日本此次長期脫碳素容量市場的儲能系統總投標量超過5GW，最終得標量僅為1.09GW，而泓德能源的得標量達73MW，成為首家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司。

泓德能源總經理周仕昌表示，公司目標在三年內於日本建置1.5GW的儲能系統，預計需要新台幣500億元的資本支出。此次成功參與日本政府首次舉辦的長期脫碳素容量市場招標並拿下73MW的儲能系統容量，確定獲得20年補貼金額。

目前，日本電力市場包含調頻、現貨與容量三個市場。泓德能源計劃在設置案場後，根據不同地區和交易市場的特性，利用AI最佳化分析模型進行預測和交易策略的制定，以決定最佳充電和放電時機，從而獲取最大收益。

泓德能源定位為智慧電力公司，目標成為國際電力公司。公司目前首先進軍高度電力自由化的日本和澳洲，未來將憑藉其全方位的綠能整合競爭優勢，善用聚合商身份媒合供需，形成虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），並搭配TITAN軟硬體整合服務，打造電力批發與零售業務。

周仕昌強調，澳洲今年二月因電塔倒塌事件導致現貨市場出現1度電300元台幣的天價，這提醒聚合商必須考量影響價格波動的各種變數，如發電、用電、天氣等，進行AI大數據分析，並根據不同國家的能源結構與價格進行投標分析，以創造最大收益。

在全球淨零碳排的趨勢下，日本政府為實現2050年無碳社會的目標，於2023年啟動了長期脫碳素電源開發行動計畫，包括發電機組與儲能系統等容量市場標案。得標者須在指定年限內上線，並可獲得日本政府20年的補貼。為應對高再生能源佔比的脫碳能源情境，儲能系統每日須提供至少3小時的服務能力，以確保電力市場的彈性調度資源。日文「脫碳素」即中文「去碳化」，達成碳中和需要大量的再生能源投入。

泓德能源的成功得標，標誌著台灣公司在國際儲能市場上取得了重要突破，並為未來進一步拓展國際市場奠定了堅實基礎。