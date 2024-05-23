【時報-台北電】香港信報援引大陸能源局最新統計，全國前4月累計發電裝機容量約30.1億千瓦，年增14.1%；發電設備累計平均利用1097小時，年減少49個小時。主要發電企業電源工程投資1912億元(人民幣，下同)，電網工程投資1229億元，分別年增5.2%及24.9%。

個別來看，全國太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦，年增52.4%；風電裝機容量約4.6億千瓦，年增20.6%。(編輯：廖小蕎)

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