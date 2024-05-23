【時報-台北電】中國國家能源局公布，今年前4月全國累計發電裝機容量約30.1億千瓦、年增14.1%。其中，太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦、年增52.4%；風電裝機容量約4.6億千瓦、年增20.6%。1~4月全國發電設備累計平均利用1097小時，按年減少49小時。
今年1~4月，全國主要發電企業電源工程完成投資1912億元(人民幣，下同)、年增5.2%。電網工程完成投資1229億元、年增24.9%。(編輯：邱致馨)
【時報-台北電】中國國家能源局公布，今年前4月全國累計發電裝機容量約30.1億千瓦、年增14.1%。其中，太陽能發電裝機容量約6.7億千瓦、年增52.4%；風電裝機容量約4.6億千瓦、年增20.6%。1~4月全國發電設備累計平均利用1097小時，按年減少49小時。
今年1~4月，全國主要發電企業電源工程完成投資1912億元(人民幣，下同)、年增5.2%。電網工程完成投資1229億元、年增24.9%。(編輯：邱致馨)
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