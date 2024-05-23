【時報-台北電】輝達（Nvidia）盤後公布財報優於預期，激勵台積電(2330)率台股再創新高，力抗大陸軍演的消息。今日外資(不含外資自營商)買超166.8351億元，投信買超23.4519億元，自營商賣超1.9804億元，三大法人買超188.30億元。

外資今日再買超台股166.8億元，連二天共買超487.9億元。5月以來隨著520行情發酵以及熱錢回流，外資5月至今日止買超台股1787.5億元，一反4月全月的賣超近1500億元，台股也在後520續創新高。

5月剩下六個交易日，若外資在本月底前仍略偏多操作，本月外資買超金額可擠進前十大甚至前五大紀綠。隨著5月反手大買，今年至今日止，外資買超台股1664.5億元。

今日投信重回多方行列，僅自營商小賣。

輝達（Nvidia）財報優於預期，盤後大漲逾6%衝破一千美元大關，台積電ADR收漲1.6%，盤後再漲逾3%創新高。台積電今跳空開高大漲11元至875元新高，盤中創877元歷史新高，台股盤中亦再創21668.84點新高。加權指數收盤21607.43點，漲55.60點，成交金額5098.69億元。台積電收875元，漲11元。

中國解放軍東部戰區宣布，今(23)日上午7時45分開始在台灣周邊開展聯合演訓，一度衝擊台股下壓至21475.99點，使得今日高低點差了192.85點，呈現高檔震盪格局。

AI族群受輝達財報激勵，除了台積電盤中以最高價877元再創歷史新高外，鴻海(2317)也上揚，支撐台股再創高後續穩在高檔震盪。散熱雙雄的奇鋐(3017)率先創新高價，雙鴻(3324)一度進逼前高。機器人概念股持續發威，昆盈、正崴、廣運紛紛收漲停。

此外，大陸軍演使得軍工股再啟動漲勢，雷虎(8033)一度漲停，與漢翔(2634)率軍工股補漲。（編輯：沈培華）