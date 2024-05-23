【時報記者張漢綺台北報導】美國調高中國電池進口關稅至25%，TrendForce研究顯示，由於大陸的電動車在美國電動車市場銷量占比不足2%，實質影響有限，電池方面，由於調漲關稅即是造成美國車廠的電動車成本上升，市場擔憂對於計畫降低整車成本，以提高消費者購買意願的部分車廠帶來困擾。
美國白宮於5月14日宣佈針對對中國電動車及電池調高關稅，電動車的關稅從25%調升至100%；電池將從7.5%調整至25%，據TrendForce研究顯示，中國方形磷酸鐵鋰電池(LFP)電池本就擁有價格優勢，加上美國本土製造的電池成本高於中國約1至1.5倍，即使中國電池的進口關稅被調高至25%，美國車廠仍有可採用中國電池成本的空間。
再者，美國近期對於IRA法案中，受FEOC(受關注海外實體；Foreign entity of concern)規定限制的電池關鍵礦物來源進行暫時性豁免，也證明在電池上無法立即與大陸切割，美國車廠仍需要更多時間轉型；因此從IRA法案到關稅調漲，短期而言，確實顯示出地緣政治對電動車產業的影響日益加深，對美國電動車廠來看，因應方式包含可與具備成熟電池技術的日韓廠合作，固態電池的布局等都是美國車廠可採取的避險方案。
若長期來看，TrendForce表示，要降低電池成本最重要的是提高電動車銷售的規模經濟，美國傳統車廠須盡快於燃油車或電動車之間做出抉擇，避免浪費有限的資源，類似案例以比亞迪(BYD)為例，在決定停止生產汽油動力車約兩年後，年銷量(合計純電車、插電混合式電動車)即超越特斯拉(Tesla)，一躍成為全球最大的電動車製造商。
值得注意的是，除了電池價格有所差異，美國是否有能力生產LFP電池也是關鍵，儘管美國目前大多數電動車使用鎳鈷錳(NCM)電池，但市場消息指出，特斯拉在內華達州的斯帕克斯工廠建立了一條鋰鐵磷酸鋰(LFP)電池生產線，產能預估約10GWh。基於一輛75kWh電池的電動車，10GWh相當於約13萬輛車。
此外，LG能源解決方案(LGES)正在亞利桑那州建立一條LFP生產線，預計將於2026年開始大規模生產。其他業者如Gotion、American Battery Factory Inc.、FREYR Battery、Our Next Energy均有建立LFP產線的計劃，但LFP電池可能不會完全用於電動車行業，預期儲能系統（Energy Storage System；ESS）將仍是主要應用領域。
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