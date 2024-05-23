以連鎖速食品牌摩斯漢堡發展連鎖的安心食品（衡量整體發展性並重新整頓，董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發，安心食品並感謝長久以來支持廈門摩斯漢堡的消費者。
摩斯漢堡在大陸市場的發展速度緩慢，目前有6家連鎖門市。大陸餐飲市場受疫後消費力減縮影響而低迷，不少台商連鎖餐飲企業或撤資、或將股份轉讓，淡出或撤出大陸市場。如今安心食品決定裁撤摩斯漢堡廈門事業，頗有幾分設立停損意味。惟安心食品並未說明廈門6間門市後續如何處置與何時熄燈。
安心食品是東元集團在民國79年引進並與日本MOS合資設立，有摩斯漢堡在台灣、澳洲、中國大陸等市場的特許經營權。前十年經營辛苦，第十一年開始展現績效並獲利。摩斯漢堡近年在台灣拓點展店順利，截至去年底，全台店數達304間，安心食品屏東農科廠房興建工程已進入最後完工階段。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：