【時報記者任珮云台北報導】富邦金(2881)今舉行法說會，公布2023年底富邦人壽隱含價值(Embedded Value，簡稱EV)，受惠於2023年穩健獲利與淨值提升，帶動調整後淨值上升至5358億元，年成長29%；有效契約價值3,952億元，年成長3.2%；整體2023年底隱含價值9,310億元，較2022年底的7986億元上升16.6%。

2023年受經濟環境及法規變動影響，整體市場初年度保費下滑13.1%，且投資型商品銷售持續減少。富邦人壽初年度保費年下滑11.1%，在著重分期繳與保障型商品銷售以持續改善商品組合下，新契約價值(Value of New Business，簡稱VNB)為200億元，年成長20.3%。

富邦人壽反映在富邦金控每股EV為71.5元，精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2023年底的AV為11,298億元，換算金控每股AV為86.8元。公布2024年第一季自結財務數字以及營運狀況，各子公司維持穩健的績效表現，2024年第一季富邦金控稅後淨利304.1億元、年增117.5%，每股盈餘(EPS)2.34元，稅後淨利、每股盈餘居業界第二。

截至2024年3月底富邦金控總資產逾11.5兆元、年增8.4%，淨值8,965億元、年增25.7%，普通股每股淨值61.51元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.08%與14.32%，皆較去年同期成長。

富邦金控4月25日董事會通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3元，總股利配發率達62.5%。富邦金控並於本月10日公布4月份自結稅後淨利130.3億元，累計今年前4月稅後淨利434.1億元，每股盈餘為3.34元，維持穩健獲利表現。