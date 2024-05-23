「投資不用很有錢才開始，但很有錢需要你現在就開始」，為了讓你相信這句話，財經部落客「小資yp投資理財筆記」用2種情境示範，以全世界股票ETF：VT年報酬8%為例，月花3千元投資40年VS.月花6千元投資20年，兩者獲利相差近700萬，至於錯過20年的投資，得花3倍本金才能趕上40年的獲利，即1054萬，這就是時間複利的威力。

小資yp在部落格表示，有許多的投資朋友，一直想要等到自己比較有餘裕的情況下，再進行投資。可是他們根本沒有意識到，因錯過時間所損失金額，將是無比巨大。如果可以的話，我想給所有想投資卻還沒有開始的人，一項寶貴的投資建議：現在，馬上就開始投資。

勿讓資金高低成為投資的絆腳石

資金不夠多，就晚一點再投資嗎？如果你是因為這個原因而遲遲沒有開始投資，我猜你沒有意識到，這其實是一件很嚴重的錯誤。因為這項決定，讓你錯過的不只是過去的市場報酬，而是你原本可觀的累積資產。

為了讓你更能體會這個道理，接下來，我將透過一些情境的模擬，試著讓你理解：無論投資金額的高低，現在就要開始投資！

首先，根據YP指投網統計，投資全世界股票ETF：VT，歷史年化報酬率約8%，將以這項報酬率當成範例參考。

情境1：小資金持續投資40年

假如未來的40年，你並沒有因為薪資不高，而放棄投資，反而每月都存下3000元做指數化投資。

當經過40年的複利計算，儘管投入的金額不多，但是最終的資產很可能出乎你的意料之外，因為這為期40年的投資，你總共可以累積至1054萬，突破了千萬，其中包含你投入的本金144萬，獲利有910萬。

情境2：大資金持續投資20年

接下來，再展示你的另外一個人生。由於每月只能投入3000元，你覺得這一點點投資太少，可能也沒有什麼用，所以你決定將這筆錢拿去花費，享受當下。

然而，時間飛逝，一下子20年過去了，你爭取到更好的職缺，收入變多，目前能夠投資的金額也增加了。因此，你為了過去20年沒有投資到的空缺，所以將投資本金增加到6000元，也就是情境1的2倍本金。

心裡盤算著，我都投入2倍資金了，資產應該也會累積差不多金額吧。真的是這樣嗎？在剩下的20年時間，資產真的能一樣累積到1054萬嗎？不，儘管投入高達2倍的本金，但最終資產連先前的一半，500萬都不到，只有355萬。這兩者的差距實在太大了。

空缺的20年，得花3倍才趕得上！

令人好奇的是，錯過了20年投資時間，得花多少本金才趕得上？答案是，每月投資金額得從3000元提升至17800元，每月投入差距幅度高達約6倍。總本金從144萬提升427萬，本金差距約3倍。然而，真正的問題恐怕在於，你真的能在20年後多出6倍的閒置資金投資嗎？

兩種情境、3種月投資金額比一比（小資yp提供）

小資yp快速整理：

◎延後20年的投資時間，代價是累積的資產價值少了699萬（910萬-211萬）

◎往後的20年，你得每月投入17800元，才能追趕逝去的前20年時間價值。

◎付出的成本高達3倍：427萬（427萬÷144萬）。

哪一種投資情境對你來說最輕鬆、最可能實現？

小資yp總結，經過2種情境試算後，我們得知，在長期投資區間下，即便因為錯過了前20年，而在後20年以2倍的本金投入，也不及一開始就小資金的投入。這顯示了時間對於資產累積的重要性，其原因就在於複利公式＝本金×（1＋利率）^時間，時間的威力在於它並不是單一線性，而是指數性的爆發成長，只要持續的時間越久，越後期的複利威力更能顯現。

每月1000元定期定額投資台灣市場，長久下來可是高達10.82%的年化報酬率，你可從這裡檢視結果。因此，我希望透過這些數據能夠讓你理解：

◎投資不論金額高低，都要趁早投入。

◎現在就要馬上開始，尤其是小資金。

◎資金不高沒關係，投資的時間不但可以替你趕上資金空缺，還更能帶來巨大的資產複利累積。

◎一旦錯過可投入的時間，你得花費好幾倍的本金，才能帶來相同的收益。

換句話說，只要你願意給予投資夠長的時間跑道，即便資金再小，都要趁早投入，因為時間帶來的複利效益，將比本金還更有影響。相同地，假如你因各種因素而遞延投資的時辰，你所損失的資產價值，恐怕比你想像的還更加嚴重。

請務必記得：投資不用很有錢才開始，但很有錢需要你現在就開始。

※免責聲明：本文獲得《小資yp投資理財筆記》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。