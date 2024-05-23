全球AI晶片之王輝達（Nvidia）一如預期財報報喜，首季營收260.4億美元，高於分析師預期的246.5億美元，年增262％，淨利來到148.8億美元，相較去年成長超過7倍，激勵盤後股價勁揚逾7％，股價一舉飆破1,000美元大關。
輝達還宣布，股票分割1拆10，讓散戶投資人更容易進場，以盤後最高價1060美元為例，拆分後每股只要100.6美元，折合新台幣只要3,246元；同時也將季度配息提高150％，每股配息從原先的0.04美元增加到10美分。
大摩點名以台積電（2330）為首的概念股，包括京元電子（2449）、信驊（5274）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、華碩（2357）、緯穎（6669）、台達電（2308）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、致茂（2360）等14檔。
相關概念股今（23）日表現不如預期，其中金像電、緯創、技嘉、廣達、京元電、華碩、金像電等7檔下跌，川湖平盤，其他收紅，不過漲幅普遍有限。
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