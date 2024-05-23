【時報-台北電】皇昌(2543)現金增資發行新股6000萬股，每股面額10元發行，發行價格33元。現金增資認股基準日為6月7日，最後過戶日為6月2日，停止過戶日期為6月3日~6月7日止。（編輯：邱致馨）

#皇昌 #現金增資 #營建股 #發行新股