新任勞動部長何佩珊23日首次到立法院備詢，朝野立委關心uber eat併購foodpanda台灣外送事業，憂心外送市場遭壟斷。對此，何佩珊表示，5月29日將會展開外送平台對話會議，站在保障勞工的立場挺外送員權益，另外，她個人在態度上支持外送專法，透過修法來保障，前提是要有效整合。

Uber Eat於5月14日拋出震撼彈，宣布將以9.5億美元併購台灣foodpanda，引發各界熱議。何佩珊表示，勞動部當時即開始關切併購案，對於併購一案，她已要求勞動部在公平會審查過程中，必須參酌勞動部意見。

朝野立委包括黃珊珊、王育敏等人，皆關心外送員屬非典型勞工，勞基法不一定全體適用，是否有機會另訂專法？何佩珊表示，她將會親自處理，勞動部5月29日主動召開三方對話，將與外送產業工會、兩家外送平台展開對話會議，並站在勞工立場角度。

針對是否另修專法，何佩珊說，她個人支持專法方向，用法令形式保障外送員權益，不過也要參考業者、外送員及跨部會全體共識，立法可以保障外送員權益，但需要跨部會整合，釐清修訂原則。