國發會23日赴行政院會報告整體經濟情勢時指出，目標今年經濟成長率3.5％以上。由於4月景氣燈號即將公布，目前已經連續3個月呈現「穩定復甦」的綠燈，是否有望轉為代表景氣「趨熱」的黃紅燈？國發會副主委高仙桂表示，「可以確保接下來景氣穩健復甦。」意即，接下來的景氣至少都會呈現綠燈。

高仙桂在行政院會後記者會表示，今年非常重要就是要確保經濟成長可以到3.5％以上，但這些目標達成，是取決國際客觀情勢，還有看財經團隊可不可以落實總統政見，掌握變動機會，趨避風險。

高仙桂說，外在情勢上，全球製造業已經逐漸從去年低迷反轉向上；AI及高速運用的商機逐漸擴增；國際間上調今年全球經濟成長率預測，但還是遭遇到一些國際風險，例如地緣政治跟美中角力，全球景氣回溫速度偏弱。

高仙桂說，像是國內今年第1季固定投資還是負成長，出口雖然達到10.6％，但只有資通及視聽產品有1.2倍成長；電子零組件除了半導體，其他基本金屬、塑橡膠等呈現負成長。就團隊來說，如何掌握下半年製造業翻轉向上契機，最終需求回溫，以及AI運用創新商機，非常重要，將與其他財經團隊合作，就出口、投資、民間消費等三面向提振。

惟高仙桂強調，「可以確保接下來景氣穩健復甦，惟是到黃紅燈還是紅燈，到時公布就會知道。」高仙桂會後首訪時補充，意思就是沒有反轉向下，至少目前景氣都會保持綠燈，持續復甦。

高仙桂也提到，美國經濟軟著陸沒問題，大陸狀況也沒有很影響到台灣，主要出口市場如歐盟經濟成長也不錯，對於台灣經濟情勢樂觀看待，不管出口還是投資都會逐步回升，但重點是消費要持續維持活力。

至於減徵重要關鍵原物料稅負將於6月底屆期，是否還會延長？高仙桂說，要活絡民間消費很重要是要確保民眾購買率不被物價上漲侵蝕，因為4月物價已經降到2％以下，比較擔心是電費調漲影響，雖然目前對CPI影響不明顯；還有關心國際油價受到衝擊有多大，這些都是不確定因素。

高仙桂說，如果要控制物價有多元管道，包含源頭管控食品價格。對於是否延長關鍵原物料稅負措施，最慢6月底前會召開穩定物價小組會議，要在會上才能決定。

至於碳費徵收是否影響物價？高仙桂則說會全盤考量產業競爭力、物價相關衝擊等，會把對物價影響跟衝擊降到最低。