【時報記者莊丙農台北報導】精誠運用自身在軟體與數據領域的核心能力，攜手台灣證券交易所合作推出「ESG InfoHub」平台，建立完整資料庫，將上市公司繁雜的數據及資訊系統化，提供投資人與企業更方便掌握ESG投資以及永續轉型相關資訊與績效，且以視覺化的圖表方式呈現資訊，串接產官學單位多元資訊，並持續優化介面，提升使用者體驗，從投資面向作為推動ESG永續發展的助力。
精誠科技創新服務事業部副總經理吳文舜表示，根據投信投顧公會ESG基金數據專區統計，截至2023年12月底國內ESG基金達到128檔，規模大到5.278億台幣，年增率分別為25.5％及50％。『ESG InfoHub』除了透過系統化地收集公開發行公司ESG資訊外，也進一步將ESG資料進行質化與量化，從資料庫中提煉出視覺化的資訊，有助企業掌握ESG發展關鍵、增加競爭力；未來精誠也期望能持續完善相關資料庫與數據的建置，提高企業在ESG揭露的透明度和一致性，幫助賦能更多元的永續價值。
「ESG InfoHub」近期整合查詢上市公司ESG重大負面事件功能，投資人可依個別公司、跨公司、跨產業進行比較，深入瞭解上市公司的ESG投資及永續轉型相關資訊與績效。
台灣證券交易所的「ESG InfoHub」提供六大面向的一站式查詢，包含Market Highlights、ESG資料庫、ESG商品資訊、ESG相關資源、溫室氣體、永續課程等，其中更提供上市公司ESG儀表板的功能，使用者可以依據年份、產業別來比較上市公司的ESG數據，並能針對環境、社會和治理的資訊進行個別查詢及比較，藉此強化上市公司ESG發展。
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