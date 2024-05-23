【時報記者莊丙農台北報導】雖然大陸軍演，但護國神山台積電(2330)護體，指數早盤以21668.84點再創新高，終場收在21607.43點，上漲55.6點，漲幅0.26％，成交金額5098.69億元。

今天上市各大類股玻璃陶瓷類股漲幅最大，達3.68％，另外，權值三王收高，帶動半導體、其他電子類股分別上漲1.21％及1.67％。中國大陸軍演，軍工股的漢翔(2634)、雷虎(8033)、龍德造船(6753)、中光電(5371)都有所表現，指數普遍收高。

資深分析師簡伯儀指出，今天股價盤中持續改寫波段新高，日線的技術指標持續維持高檔鈍化走勢，雖然整體量能未能明顯放大，不過多方格局仍在，顯示短線趨勢仍對於多方有利；不過不可諱言，股價與均線的正乖離偏高，預期逢高獲利調節賣壓有機會在後續出現，因此，雖然台股仍偏多，但須留意追價風險。

櫃買指數今天偏弱，指數收在251.96點，下跌1.92點，跌幅0.76％，成交金額1351.6億元。營建、航運、觀光、綠能環保、電子通路跌幅相對較大，尤其營建股，跌幅達到3.75％。