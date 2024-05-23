【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)透過優異技術、先進架構及電源管理，在永續減碳的道路上邁進。聯發科5G CPE產品的功耗較市面上其他解決方案低25%，自上市以來已累計減少高達近1300萬公噸的碳排量，合作夥伴包括NEC、富士康、仁寶、廣達等一線大廠，共同開發針對5G FWA和5G MiFi的高性能、低功耗寬頻產品，共同推動綠色通訊生態圈，邁向更加永續的未來。
聯發科5G無線寬頻產品提供優異性能，以獨家的3TX(Three Transmission Antennae)和L4S(Low-Latency、Low-Loss and Scalable Throughput)技術提升頻寬，並顯著降低延遲和封包遺失。與市面上僅採用2TX技術的產品相比，聯發科的5G CPE獨家技術可提供1.9倍的吞吐量、降低21倍的網路延遲達到幾乎零延遲，更實現零封包遺失的優異性能。
聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，全球客戶及消費者都希望能擁有兼顧性能與能耗的產品，聯發科5G無線寬頻技術不僅性能頂尖，亦擁有絕佳功耗表現，在提供優異使用者體驗的同時，更與全球客戶及夥伴共同推進永續未來。
聯發科與擁有共同願景的全球夥伴如NEC Platforms、Nokia、鴻海(2317)集團旗下富士康工業互聯網、中磊(5388)、仁寶(2324)、合勤控(3704)旗下合勤、亞旭、啟碁(6285)、智易(3596)、廣達(2382)等一線網通廠商深度合作，共同開發針對5G FWA和5G MiFi的高性能、低功耗寬頻產品，共同推動綠色通訊生態圈，邁向更加永續的未來。
聯發科T830 5G無線寬頻平台為5G FWA和5G MiFi裝置提供高度整合且節能的4奈米晶片解決方案，支援Sub-6GHz頻段並能達到高達7Gbps的5G連線速度。該平台整合了3GPP Release-16的5G modem、四核Arm Cortex-A55 CPU、射頻收發器、GNSS接收器及電源管理晶片，並搭載網路處理器和Wi-Fi硬體加速引擎，提供千兆級傳輸性能。T830支援聯發科技5G Ultrasave省電技術，M80數據晶片支持5G NR四載波聚合，5G雙卡雙待功能，多樣的連接選項。
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