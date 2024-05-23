前衛福部次長王必勝23日傳獲開發金控延攬，將出任中華資本開發職務，甚至有人預估年薪上看800萬元，也是衛福部歷任高層轉戰金融圈的第一人。不過對於傳聞，王必勝並未證實，僅低調表示有進一步消息再回應。

王必勝過去在疫情期間，因表現優異且防疫成績良好，在520卸下衛福部次長重任前，還獲得總統蔡英文親頒「景星勳章」。此次傳出將出任金融圈開發金職務，也是繼前行政院副院長沈榮津後，又一轉戰開發金的政務官。

另外，民營金融業挖角前政務官的案例，還包括前經濟部長王美花出任台新金獨董、前金管會主委曾銘宗出任富邦金副董事長。

不過王必勝是醫療體系出身，從未有過金融背景經驗，也被認為是看中其政界人脈、能替企業與相關部會人士有所來往。