【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據官方23日資料，新加坡不含民間道路運輸，也不包括住宿花費的核心CPI（消費者物價指數），4月年增率為3.1%，符合外界預估。同時，整體通膨較去年同期上漲2.7%，比預估值2.6%略高。

從一進入2020年，也就是新冠病毒開始爆發至今，在這4年半左右的期間，新加坡通膨最高峰是發生在2022年8月與9月，分別高達7.5%。之後，除了2月回升至3.4%外，2024年前4個月都在3%以下。

新加坡政府預估，核心通膨將逐月趨緩下滑，今年第4季可望明顯減少。另外，在2024全年，整體與核心通膨預估平均值將落在2.5%到3.5%中間。新加坡在4月把維持原貨幣政策不變，下一次表訂7月舉行例會。

至於星國經濟成長方面，過去4年半以來，以2020年第3季表現最突出，高達9%。從2021年開始，經濟成長的動能慢慢熄火，2023年第1季甚至一度還出現負成長0.5%。