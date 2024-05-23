台股今日(05/23)集中市場收漲55.60點，報21607.43點，漲幅0.26%，成交量5098.70億元。台積電上漲1.27%，收875.00元；聯發科上漲1.69%，收1205.00元、鴻海收漲2.37%。人氣成交量最大前十檔分別為：宏碁、長榮航、所羅門、聯電、光寶科、群創、仁寶、盟立、燿華、鴻海。

在上市類股中，以玻璃陶瓷族群、其他電子族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.68%、1.67%；建材營造族群走勢則較為疲軟，下跌3.21%。

上市股中有13檔漲幅9%以上，其中1檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：麗正(10.00%)、迎廣(10.00%)、蔚華科(9.99%)、一詮(9.98%)、昆盈(9.96%)、中釉(9.93%)、川飛(9.91%)、正崴(9.90%)、中櫃(9.90%)、羅昇(9.88%)。

上市股中有2檔跌幅9%以上，其中2檔一度重挫觸及跌停。跌幅最重前十名分別為：第一銅(-9.70%)、太空梭(-9.00%)、易華電(-8.89%)、牧德(-8.73%)、精英(-8.02%)、寒舍(-7.52%)、怡華(-7.32%)、東陽(-7.05%)、穎漢(-6.83%)、佳龍(-6.77%)。

在上櫃類股中，以光電業族群、通信網路族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.31%、1.07%；建材營造族群走勢則較為疲軟，下跌3.75%。

成交量前十名人氣指標為：富喬、廣運、廣明、中光電、上詮、凱崴、協易機、頎邦、華星光、國統。

上櫃9%以上漲幅共有11檔，其中1檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：德晉(9.97%)、華星光(9.96%)、建榮(9.94%)、尚茂(9.94%)、易威(9.84%)、東捷資訊(9.84%)、健椿(9.83%)、聰泰(9.68%)、得利影(9.64%)、廣運(9.62%)。

跌幅在9%以上個股則有3檔，其中1檔曾經一度重挫跌停。跌幅最重前十名分別為：易發(-9.94%)、能率(-9.84%)、五福(-9.39%)、世禾(-8.56%)、濟生(-8.37%)、光耀(-7.90%)、富宇(-7.62%)、頎邦(-7.26%)、福裕(-7.04%)、科嶠(-6.84%)。