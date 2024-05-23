新任環境部長彭啟明赴立法院質詢表示，「碳費一定要趕快開，即使價格是零也要上路。」環境部也正在研修相關辦法，預計今（2024）年6月底發布，國內碳權交易及拍賣平台將於9月底上路。

彭啟明指出，「碳定價」、「碳費」只是一個過程，希望在任內能走到下一個層次，未來還有更深層的意義；不過，他也強調，有共識會比倉促地走更重要。

至於下一步是否是指「碳稅」？彭僅表示，「碳稅」與「碳費」是截然不同的政策工具，先完成「碳費」、同步再啟動另一個機制。

「碳定價」是將二氧化碳訂出一個價格，如同為商品定價一樣；「碳費」由政府決定固定價格，收入只能用於環保用途；「碳稅」則是「碳定價」的其中一種方式，由政府直接為二氧化碳排放量決定一個固定價格（稅額），並以公噸作為計價單位。

「碳權」簡言之為排放碳的權利，通常以相當於一公噸二氧化碳的排放量為計算單位，產業可透過取得碳權；國內法規管制產業包括發電、鋼鐵、石化、水泥、半導體、面板等。

國內多檔碳權概念股，包括倍力（6874）、現觀科（6906）、叡揚（6752）、采威（6868）等已提前布局，搶碳權先機。

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