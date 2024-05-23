《電週邊》樺漢6月5日參加線上法說 14:302024-05-23 時報資訊 財經內容中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】樺漢(6414)訂6月5日14時參加花旗證券舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，就113年第一季法說會之內容說明公司營運與未來展望。（編輯：邱致馨） #樺漢 #線上法說 #證券 #Tech #Conference 個股觀測 優良 持平 注意 相關族群 電機機械類 電子類 FinTech 車聯網 物聯網 行動支付 電動車 延伸閱讀 佳世達中國開醫院「曾虧一屁股」...陳其宏花16年打造「醫療大艦隊」：搞技術證照，只有死路一條 輝達財報開趴 所羅門、廣明等8檔機器人概念股1表看 行家推4檔大戶偷吃貨 持股逾8成 《台北股市》外資23日買超股：聯電、鴻海、光寶科 《盤前掃瞄-國內消息》緯穎股價坐二望一；神山南京廠獲無限期豁免 《台北股市》外資23日賣超股：玉山金、中鋼、友達 《台北股市》投信23日賣超股：神達、佳世達、上海商銀 其他人正在看 推薦專題 上市櫃股利開獎！「睡覺也能幫你賺錢」的個股有哪些？ 2024-04-24~至今 文章數：30 上市櫃公司陸續公布股利，殖利率最高的光明達42%，還有1股配息3元+配股12元的潤隆…這些標的適合存股嗎？ 前往專題 現在...是買進美債的最後機會嗎？ 2024-02-22~至今 文章數：45 美國3月CPI、PPI雙雙高於預期，降息時程恐延後，美國10年期公債殖利率衝破4.5%。現在會是美債的最後買進機會嗎？ 前往專題 別只看獲利...ESG概念股、ESG ETF才是王道 2024-02-01~至今 文章數：64 過去投資人多以「公司有沒有在賺錢」作為選股考量，但現今多以ESG做為指標，評估該企業是否永續經營、值得投資，ESG概念股、ESG ETF應運而生。 前往專題 台股基金三巨頭團隊績效比一比 統一投信幫你賺更多 2023-02-07~至今 文章數：22 今年AI趨勢帶動台股行情熱絡，收復去年股災失土，加上資金回流，使台股基金規模成長34.11%至4821.77億，並以前三大基金公司為主力。隨著聯準會停止升息週期，市場期待明年聯準會啟動降息，重現寬鬆貨幣政策帶來的股市大多頭，台股作為AI趨勢主要受惠市場之一，也成為投資人明年佈局重點。選擇長期績優的台股團隊，可以賺取更多超額報酬。 前往專題 也許您會感興趣 發表意見 留言規範 當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。 您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於： 散布或傳播涉及誹謗、侮辱、仇恨、歧視、恐嚇等違背善良風俗或影響社會安寧、破壞公共秩序或影響國家安全等違反法令之相關內容； 意圖影響有價證券交易價格，而散布未經證實之流言或不實資訊； 傳輸或散佈電腦病毒； 藉此從事廣告、宣傳、促銷、招徠業務或從事其他未經本公司同意之商業行為； 從事刊登與本文無相關之內容或重覆發布相同或類似之內容或文章； 散布或傳輸侵害他人智慧財產權、商業秘密或其他依法令或契約應負保密義務之相關資料或資訊； 若發表相關研究報告，應註明內容來源及發表時間； 對本服務其他使用者或第三人產生困擾、不悅或令人反感或違反網路禮節及其他經本公司認定不適當之行為。
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