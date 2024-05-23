【時報-台北電】樺漢(6414)訂6月5日14時參加花旗證券舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，就113年第一季法說會之內容說明公司營運與未來展望。（編輯：邱致馨）

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