【時報-台北電】指數午後集體走低，三大股指盤中跌幅擴大，滬指報3110.82點，跌1.51%，深成指報9521.97點，跌1.76%，創指報1849.17點，跌1.53%。盤面上，PEEK材質、中船系、AI PC板塊漲幅居前，貴金屬、教育、染料板塊跌幅居前。

板塊方面，PEEK材料概念持續強勢，華密新材漲超20%，沃特漲停封板。

國防軍工板塊走強，新餘國科20cm漲停，萬方發展、長城軍工盤中漲停。

消費電子板塊活躍，隆揚電子、鴻富瀚20cm漲停。

下跌方面，教育板塊全線下跌，昂立教育跌超6%。

短劇遊戲板塊走低，中廣天擇領跌。

旅遊板塊持續調整，長白山跌幅居前。

整體來看，兩市個股呈普跌態勢，下跌個股超4600檔。(編輯：邱致馨)

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