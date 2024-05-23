【時報-台北電】力致(3483)為償還銀行借款，董事會決議現增312.5萬股，每股面額10元，發行價格每股123元。並訂定現金增資認股基準日為6月5日，最後過戶日為5月31日，6月1日~6月5日停止過戶。(編輯：李慧蘭)

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