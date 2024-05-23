高盛分析指出，對沖基金在2024年第一季開始減持「科技七雄」（Magnificent Seven），轉向注資更廣泛的人工智慧（AI）類股。
高盛分析707家對沖基金持有的2.7兆美元股票部位顯示，資金管理公司縮減對巨型股的部位，轉投入可能因AI熱潮受惠的電力和基礎設施企業。
對沖基金增持蘋果股票，減持「科技七雄」裡的Google母公司Alphabet、亞馬遜、微軟、臉書母公司Meta和輝達，對特斯拉的持有部位則大致相同。
這些投資基金如今看好更廣泛的AI類股成長前景，投資供應AI整體產業產品的企業，包括晶片商Marvell Technology、美光科技（Micron）以及電力公司AES。
對沖基金注資的對象還包括電子元件製造公司（例如Littelfuse）、科技分銷業者（例如TD Synnex）、以及開採AI產業所需金屬企業（例如Freeport-McMoRan）。
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