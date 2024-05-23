台股今（23）日再奔新高，收21,607點，即將往2萬2邁進，但對高薪族而言，收入也跟著投資台股而變多，開始有了如何節稅的煩惱？理財達人「存股方程式」表示，海外所得100萬以下可免申報，高薪族如要節稅又要現金流，勢必得放棄台股，可考慮轉進海外債券ETF、REITs或美股，比如美債00772B或00679B都可月領逾8萬債息又免稅。

「存股方程式」版主在臉書表示，收到幾位收入頗高的版友來訊徵詢意見，如何節稅又能兼顧現金流？如果所得稅級距已經達到20%，甚至40%，確實可以思考如何節稅。想要節稅同時兼顧現金流，勢必得放棄投資台股，將目光轉往海外債券ETF。

依據稅法，個人海外所得額在100萬以下，免申報、不用計入基本所得額。以月配息的中信高評級公司債（00772B）做試算，2023年00772B配息全年合計每股發放1.596元；換句話說，只要持有不超過626張，全年領息總額就不會超過100萬，也就無需申報、不用計入基本所得，且每個月約可領得債息約8萬3千元，達成兼顧節稅與現金流的目標。

安全性更佳的元大美債20年（00679B），2023年全年配息合計每股發放1.17元；換句話說，只要持有不超過854張，全年領息總額就不會超過100萬，同樣無需申報、不用計入基本所得，每季約可領債息將近25萬元，相當月領約8萬3千元，節稅與現金流同時達成。

台股發行的REITs有兩個缺點：殖利率遠低於海外REITs、流動性差

另外，如果您是所得稅級距達到40%的高收入、高資產族群，想要更多元分配資金，或許可以考慮台股發行的REITs（不動產投資信託），例如土銀富邦R1（01001T）。依據目前規定，REITs分配之利息不需計入個人綜合所得額，且享有10%分離課稅的優惠。對於所得稅級距達到40%的高收入人士而言，相信可以達成節稅的目的。

但台股發行的REITs有兩個缺點：殖利率遠低於海外REITs、流動性差。雖然台股發行的REITs能為高收入、高資產族群節稅，但現金流功能較為遜色（殖利率低於3%），流動性差的缺點也不適合大量配置。

最後，如果願意犧牲現金流，不配息的ETF或共同基金也是可以考慮。例如元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662），分配一些資金投資這類不配息的市值型ETF，雖然無法帶進現金流，但長期能有效幫助資產成長，也能達成節稅目的。

版主有採取任何節稅方法嗎？會刻意規避二代健保嗎？以版主目前的家庭收入狀況，其實並沒有特別研究如何節稅，因為家庭收入並沒有高到需要節稅。現階段，版主只想衝高8.5%的股利可抵減稅額，期待某一年不只不須繳所得稅，還可以退稅。

二代健保費也是老問題了，很多投資人為了規避這筆費用，刻意將每檔標的的領息金額控制在2萬元以內，版主不認為這是明智的做法，因為必須增加投資標的，徒增資產管理上的困擾。關於二代健保，版主就當為國家盡一份心力，有能力就繳吧。

※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。