讓世界看見桃園機場！由昇恆昌經營的桃園二航廈「東方宇逸」貴賓室，成立短短4年，即擊敗逾500個國際連鎖機場貴賓室獲年度貴賓室強烈推薦，成臺灣之光。
整合全球逾1,500間機場貴賓室及旅遊體驗的Priority Pass（新貴通，簡稱PP），近期公告年度機場貴賓室大獎Priority Pass Excellence Awards, 由成立僅4年、位在桃園國際機場第二航廈的東方宇逸貴賓室（簡稱東方宇逸），擊敗國際連鎖機場貴賓室勇奪 Lounge of the Year（年度最佳貴賓室）亞太區「強烈推薦（Highly Commended） 」，等同於從亞太地區500多家貴賓室脫穎而出榮獲第二名殊榮。
Priority Pass Excellence Awards 今年邁入第16年， Lounge of the Year 獎項 是依據全球38萬名會員的評分和評論，以設施品質、客戶服務、餐飲以及整體滿意度，選出全球最佳機場貴賓室（Overall Global Winner），今年更首度從亞太區、歐洲、拉美及加勒比海、中東及非洲和北美等五大分區選出分區最佳機場貴賓室（Regional Winner）及強烈推薦（Highly Commended）。
2020年1月4日在桃園國際機場第二航廈四樓管制區內開幕的東方宇逸，成立初期即遭逢新冠肺炎疫情影響，疫後憑藉提供舒適悠閒空間、全天供應現點現做的野菇麻油麵線、牛肉麵等特色美饌及體貼細緻服務，在旅遊禁令解封後第一年，即以優質服務擊敗國際連鎖機場貴賓室強敵獲得亞太區「強烈推薦」。
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