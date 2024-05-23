在泰國40名上議員早前向憲法法院遞交請願書，要求罷免總理賽塔（Srettha Thavisin）和總理府部長皮奇（Phichit Chuenban）職務後，皮奇最終於21日辭職，以在憲法法院於今（23）日考慮是否審議該案前，不波及賽塔。
據路透報導，泰國憲法法院23日受理了一項申訴，要求將賽塔免職，原因是他給一名曾被刑事定罪的前律師授予部長職位，也就是皮奇。皮奇21日辭職，試圖讓賽塔免受法庭案件的影響。
這項決定將對最近幾週已有3名部長辭職的賽塔政府帶來打擊，泰國政府正努力推動該國表現不佳的經濟，以確保有資金兌現推遲的選舉承諾，向5000萬人發放現金。
皮奇長期以來一直是億萬富翁西那瓦家族（前總理戴克辛家族）的親密助手，該家族所帶領的政黨，在過去20年裡贏得除1次選舉之外的所有選舉。
皮奇作為一名律師，他曾與目前執政的為泰黨創始人、前總理戴克辛和戴克辛胞妹、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）打過大型法庭訴訟，但後續都敗訴。2008年，皮集因涉嫌將200萬泰銖藏在紙袋中，試圖賄賂法院官員，被控藐視法庭，最終判處6個月刑期。事件發生後，他的律師執照被吊銷5年。
40名上議員表示，賽塔任命皮奇違反憲法，皮奇缺乏憲法所要求的擔任部長職位的正直和道德標準。泰國政府則表示，已仔細審查皮奇的資格，有信心在法庭上捍衛他的任命。
批評者稱，皮奇之所以能得成為總理府部長，是因為他與戴克辛的關係密切。儘管戴克辛已正式退休，以及他在流亡國外15年後去年返泰，但他在政治上仍擁有重大影響力，尤其人們普遍認為，他是為泰黨幕後的最大掌權人。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：