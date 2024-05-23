在泰國40名上議員早前向憲法法院遞交請願書，要求罷免總理賽塔（Srettha Thavisin）和總理府部長皮奇（Phichit Chuenban）職務後，皮奇最終於21日辭職，以在憲法法院於今（23）日考慮是否審議該案前，不波及賽塔。

據路透報導，泰國憲法法院23日受理了一項申訴，要求將賽塔免職，原因是他給一名曾被刑事定罪的前律師授予部長職位，也就是皮奇。皮奇21日辭職，試圖讓賽塔免受法庭案件的影響。

這項決定將對最近幾週已有3名部長辭職的賽塔政府帶來打擊，泰國政府正努力推動該國表現不佳的經濟，以確保有資金兌現推遲的選舉承諾，向5000萬人發放現金。

皮奇長期以來一直是億萬富翁西那瓦家族（前總理戴克辛家族）的親密助手，該家族所帶領的政黨，在過去20年裡贏得除1次選舉之外的所有選舉。

皮奇作為一名律師，他曾與目前執政的為泰黨創始人、前總理戴克辛和戴克辛胞妹、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）打過大型法庭訴訟，但後續都敗訴。2008年，皮集因涉嫌將200萬泰銖藏在紙袋中，試圖賄賂法院官員，被控藐視法庭，最終判處6個月刑期。事件發生後，他的律師執照被吊銷5年。

40名上議員表示，賽塔任命皮奇違反憲法，皮奇缺乏憲法所要求的擔任部長職位的正直和道德標準。泰國政府則表示，已仔細審查皮奇的資格，有信心在法庭上捍衛他的任命。

批評者稱，皮奇之所以能得成為總理府部長，是因為他與戴克辛的關係密切。儘管戴克辛已正式退休，以及他在流亡國外15年後去年返泰，但他在政治上仍擁有重大影響力，尤其人們普遍認為，他是為泰黨幕後的最大掌權人。