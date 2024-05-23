【時報-台北電】晶技(3042)每股配發現金股利新台幣4.5元，訂定除息交易日為113年6月20日，基準日113年6月28日，現金股利發放日113年7月12日。另外，債券最後申請轉換日期為113年5月29日。（編輯：沈培華）

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