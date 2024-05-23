【時報記者任珮云台北報導】台灣零售業年營收規模突破4.2兆元創新高，其中超過8成營收來自實體店面，展現龐大商機，但零售業者普遍面臨銷售人員流動率高、培訓及經驗累積曠日廢時等經營痛點。明基佳世達集團旗下AI公司DSIGroup（典通）推出ConPer Eagle智慧潛客辨識系統，協助全台超過30萬家實體零售通路數位轉型。
透過AI即時分析來客影像，鎖定銷售目標對象，讓菜鳥銷售員也能像資深老鳥一般掌握銷售訣竅與溝通策略，提高提袋率，同時讓新進銷售人員能在最短時間內上手！除此之外，ConPer Eagle也適用於無人服務的零售情境，在缺乏對來客資訊了解的情況下，可提高精準行銷或交叉銷售的成功率。
DSIGroup總經理楊雅惠表示，ConPer Eagle解決零售業者銷售人員流動率高及培訓困難的痛點，導入ConPer Eagle不需自建會員資料庫，也不需要來店客人主動表明會員身分，透過AI分析來客的影像即可協助銷售人員為客人創造個人化的消費體驗。ConPer Eagle還可整合店內廣告播放系統，自動選擇最符合現場顧客胃口的廣告，引發顧客消費動機，達到入店即消費的終極目標。
DSIGroup在Computex展出ConPer Eagle的零售應用場景中，無論現場是否有銷售人員服務，都能有效鎖定潛在消費者。在有銷售人員的零售場域，ConPer Eagle能即時辨識分析並提示最佳溝通策略，即使是菜鳥店員也能輕鬆提高提袋率；在沒有銷售人員的零售場域例如ATM提款機，也能精準分析並聰明推薦，提升消費者體驗。
以有銷售人員的零售場域為例，ConPer Eagle一旦偵測有客人進入店面，即刻啟動智慧潛在客戶辨識分析功能，讓銷售人員知道同時進店的這五名客人中，哪一位才是最有可能購買的潛力客戶？預測這位客人可能的消費偏好，這位客人適合理性或感性溝通？屬於嘗鮮型或保守型？比較偏好小眾產品或流行性產品？怎樣的促銷方案可以打動她…等，ConPer Eagle可以協助店員用對的方式、對的溝通話術、跟對的人進行銷售，進而有效提高成功銷售的機率。
對於無銷售人員的零售場域，ConPer Eagle亦可以達到「智慧導購」的功效。例如幾乎每個人都有到便利商店使用ATM提款的經驗，也應該看過操作流程結束時ATM提供的產品優惠券，由於ATM的螢幕空間有限，無法一次呈現所有優惠券，不僅需要消費者自行按下一頁瀏覽功能才能逐頁看到所有優惠內容，也經常在大費周章看完後發現沒有符合自己需求的優惠券，也因此多數人在結束提款流程後會按下不需要的選項，直接結束交易。
ConPer Eagle可以在不侵犯使用者肖像隱私的情境下，分析並精準推薦個人可能感興趣的產品優惠券，提高優惠券索取率，進而促成交叉銷售。類似的功能也可以應用在百貨公司、量販店或街邊販賣機，ConPer Eagle除了可以協助實體通路塑造個性化消費體驗，還可結合kiosk或廣告看板自動提供消費者可能感興趣的店內商品優惠券，透過AI引導消費者店內消費，投其所好讓服務更有溫度。
楊雅惠指出，無論線上或線下購物，個性化體驗是當代消費者的基本期望，AI技術的發展對於智慧零售的實踐產生很大的助力。ConPer Eagle智慧潛客辨識系統就是運用AI技術並促成個性化體驗最有效的工具，並且可以視銷售場域的特性形成最佳解決方案。ConPer Eagle可以幫助不同類型的零售服務業者透過AI落地完成數位轉型、解決銷售人才培訓痛點、提升實質獲利。
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