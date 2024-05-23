【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數251.96點，跌1.92點；總計148家漲、618家跌、50家持平；委買6677994張、委賣3889416張；總成交值1361.60億元。

#櫃買市場 #指數 #成交值 #加權指數