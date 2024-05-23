【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數21607.43點，漲55.60點；總計167家漲、859家跌、44家持平；委買24746466張、委賣14503851張；總成交值5098.70億元。

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