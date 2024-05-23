英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）22日指責中國在提供或者準備向俄羅斯提供致命武器援助，用於針對烏克蘭的入侵戰爭。這是英國首次指責中國試圖向俄羅斯提供用於烏克蘭戰場的武器；但中國駐英國大使館發言人23日對此回應稱，英方有關言論完全是無中生有，奉勸英方停止無端指責中國，停止在烏克蘭問題上一味火上澆油。
路透報導，夏普斯在倫敦的一個防衛會議上說，美國和英國的國防情報獲得的證據表明，「致命援助正在、或者將被從中國運往俄羅斯，進入烏克蘭。我認為這是一個重大的發展。」
夏普斯沒有透露相關證據來佐證他的說法。但是他說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄之間的貿易有64％的增長，他們在相互支持對方，我們應當對此感到憂慮，因為在戰爭的初期，中國還希望將自身展現為有調解戰爭的影響力。
中國駐英國大使館發言人23日對此表示， 英方政客有關言論完全是無中生有。在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。在軍品出口方面，中方一向採取慎重、負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。
該發言人表示，我們奉勸英方停止無端指責中國，停止在烏克蘭問題上一味火上澆油，認真反思自身在國際和平與安全問題上扮演的角色，真正為世界和平與正義做點事。
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