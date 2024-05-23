金屬原物料價今年紛大漲，除了金價創史上新高，銀、錫、銅今年也一路向上，而且據統計，今年漲幅最多不是黃金而是銀！
白銀價格一路走高，現已飆升近年來高檔區，在5月21日時銀價一度站上32美元，即使近日回檔，截至22日止，今年來的漲幅也逾27％居各金屬原物料價格漲幅之冠，金價年來漲幅約在15％。
若以近一年漲幅排序，FXTM統計，白銀是金屬市場中表現第二好的商品，也是大宗商品市場中漲幅最大的商品之一。白銀近年內漲幅一度達到33％，其他金屬年內最高漲幅分別是錫35％、銅31％、鎳30％、黃金17％、鋅17％及鉑金6％。
分析白銀走高的原因，FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga表示，包括投資者興趣激增、總體經濟和供給側因素等，此外，黃金的漲勢也為白銀帶來充足的支持。因據統計，在過去20年裡，在任意給定的10天內，白銀和黃金在80％以上的時間裡都呈現同步波動。
除了總體經濟因素外，Lukman Otunuga表示，紐約商品交易所（COMEX）日前銅價飆升導致軋空也對白銀市場產生影響。當空頭決定減少損失，某項資產迅速升值時，就會出現軋空。從中長期來看，白銀價格將繼續受到工業需求驅動。白銀是清潔能源技術所需的關鍵成分，隨著該行業強勁成長，市場預計白銀的使用量今年達到創紀錄的水準。
至於銀價還能繼續上揚嗎？Lukman Otunuga認為，白銀市場可能連續第四年出現供應短缺。根據世界白銀協會的數據，白銀今年的供應缺口或達到有記錄以來的第二高位。由於白銀的需求繼續超過供應，在強勁的工業消費背景下，預計今年的白銀缺口將擴大17％。基於各種看漲的基本面因素，銀價進一步上漲的可能性很大。很重要的一點是，與黃金相比，白銀被認為相對便宜，因黃金價格約是白銀價的76倍，依過去20年資料顯示，均值是68倍，因此白銀似乎還有延續漲勢的空間。
若就技術面觀之，Lukman Otunuga說，日線圖上，白銀價格顯著看漲，走勢一浪高過一浪。銀價目前居高不下於50日、100日和200日均線上方，MACD指標也運行在零軸以上。不過，相對強弱指數（RSI）高於70，顯示市場嚴重超買。若銀價有效站上32.50，接下去上行目標指向33.00；若在32.50一線受到壓制，則有可能向29.33回跌。若進一步回跌至29.33下方，那麼將下探50日均線。
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