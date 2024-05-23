七國集團（G7）財長會議將於24日至25日在義大利北部召開。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在會晤前表示，面對中國在電動車、電池等關鍵行業的產能過剩，G7需要團結一致。

香港經濟通通訊社報導，勒梅爾指出，產能過剩導致從中國進口的產品充斥歐洲，他將在G7會議上呼籲重新平衡與中國的貿易關係。勒梅爾表示，面對產能過剩，G7和歐洲必須團結一致，歐洲必須表明自己的經濟實力。

勒梅爾又指，G7還需要針對凍結的俄羅斯金融資產形成共同立場，法國準備研究美國提出的利用這些資產支持向烏克蘭提供貸款的建議。至於歐洲與美國之間的經濟差距日益擴大，歐洲需要「從經濟昏睡中醒來」，在未來幾年把經濟增長率提高一倍。