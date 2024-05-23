新總統賴清德上任後，能源議題備受關注。國科會主委吳誠文23日強調，施政一定會傾聽民意，而他個人沒有反核神主牌，未來若發展出潔淨、安全核能，在這個前提下會認同。

立法院教育及文化委員會23日邀請吳誠文列席進行報告業務，並備質詢，這也是吳上任後的立法院首秀，不少立委關心能源議題。

立委柯志恩質疑，既有的永續及前瞻能源、低（減）碳、負碳、循環與人文社會科學等五大淨零科技領域，能否幫助台灣在2030年達成24％減碳目標？吳誠文坦言，任務艱難，但一定會努力。

立委洪孟楷也認為能源議題，是大家所顧慮的，國科會委員會議也包含和碩董事長童子賢，近期童說能源供應到轉型時刻，從過去反核到支持核能可以協助淨零碳排，並加速綠能再生的過渡階段取代能源，國科會是否已就此議題開過會？

吳誠文指出，目前還沒有開過會，對於童的言論也是從媒體看到相關訊息，認為總統賴清德已經宣示施政一定要傾聽民意，如果社會傾向在能源發展能多元探討，將來政府施政當然會以民意為依歸。

洪孟楷進一步追問吳誠文「沒有所謂的反核神主牌」？吳誠文表示「我個人沒有」，並認同反核意見中，對於民眾、社會可能傷害一定要避免掉，但將來也可以發展出潔淨、安全的核能，「在這個前提之下，我會是認同的」。

吳誠文強調，國科會會以科學研究的基礎探討相關議題，也會兼顧在人文社會領域對該議題的關注，如果達到全民共識，政府就會依全民共識執行，也希望立法院可以同意政府施政方向，並相信立法院是代替民意。

對於2050淨零碳排是政府方向，再生能源必須占60-70％，以目前技術跟科技可以做到嗎？吳誠文說認為「相當困難」，但會很努力。