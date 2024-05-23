大陸國家發改委、工信部、財政部、人行23日公布「關於做好2024年降成本重點工作的通知」（簡稱通知），明確推動貸款利率穩中有降。
香港信報報導，通知明確，推動貸款利率穩中有降。持續發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，在保持商業銀行淨利差大致穩定的基礎上，促進社會綜合融資成本穩中有降。優化稅費優惠政策，落實好研發費用稅前加計扣除、科技成果轉化稅收減免等結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展，強化企業科技創新主體地位。適當降低先進技術設備和資源品進口關稅。
通知指出，營造公平競爭市場環境。制定關於完善市場准入制度的意見，修訂新版市場准入負面清單，推動市場准入效能評估全覆蓋。持續深入展開民生領域反壟斷執法專項行動，加強重點領域反壟斷監管執法。展開涉及不平等對待企業的行政法規、規章、規範性文件和政策性文件清理工作，降低企業制度性交易成本。
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