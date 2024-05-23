財政部找發票得主。財政部表示，113年1-2月期中獎發票，千萬元得主仍有三位未現身，200萬元和100萬元也各有五張仍未兌領，兌領期限至7月5日止。

113年1-2月期發票的千萬元特別獎獎號為「16620962」，200萬元特獎的獎號則是「50008017」。

三張未領的千萬發票，消費地點分別為桃園市中山路中油加油125元、新北土城金城立體停車場停車費60元和高雄市前鎮區廣西路全家便利商店消費246元。

#發票 #兌領 #財政部 #獎號