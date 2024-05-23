有鑒抗生素濫用導致細菌抗藥性升高，博錸生技（6572）宣布與日本檢測試劑與流感疫苗研發大廠Denka集團進行全自動化感染性疾病多元診斷平台聯合開發簽約儀式，簽約金為12,264,720美元（約台幣3.9億元，以資產負債表日之完成程度認列收入）；預計兩年內完成開發，依開發期間各個階段的達成分別認列收入。

博錸表示，2019年起即與Denka集團攜手合作，為現有的「抗生素抗藥性（AMR）」檢測，提出創新的解決方案，並於今（2024）年正式成立委託開發暨製造服務（CDMO）部門。此專案是由Denka集團提出的產品設計概念，取得博錸核心技術πCode®影像晶元磁片授權後，經雙方簽署聯合開發協議，委由博錸開發小型卡匣式Sample to Result（S2R）全自動化感染性疾病檢測儀器及試劑。

近年來許多病菌已產生抗藥性，導致多種抗生素效果降低，甚至無效。博錸研發的專利πCode®技術具高靈敏度，且能同時檢測多種目標物，縮短辨識出病原菌的時間，進一步篩檢病原菌是否具有抗生素抗藥性，為感染性疾病診斷作出貢獻。

博錸董事長暨執行長曹汀指出，在這個專案中，藉由πCode®技術授權，成功完成可行性分析與產品概念設計，展現博錸具備CDMO整合能力。我們將奈米技術、生物傳感、生物晶片技術集成為一個小型檢測平台，且能夠快速且精準地識別病原微生物及其抗藥性的基因，這次成果是一重要里程碑。

博錸接下來會持續以πCode®技術為核心，針對分子診斷、液體樣本分析、基因組研究、癌症研究、伴隨診斷（companion diagnosis）開發、傳染性疾病檢測、藥物基因體學、生命科學研究、免疫診斷分析、蛋白質體學研究的客戶，量身定做所需的CDMO服務，實現讓精準醫療理念更加落實與普及的願景。