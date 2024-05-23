隨著輝達B100、GB200晶片和伺服器將於下半年解決缺料問題，大量出貨後，相對應的散熱設備也需要跟著升級，將挹注奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、健策（3653）、泰碩（3338）、力致（3483）等一、二線散熱廠商的營收，刺激股價再次起飛。

推動散熱下半年營收的第一項利多，就是輝達創辦人黃仁勳將6月初訪台，屆時也將釋出更多AI前瞻想法。

在不斷發展地表最強AI伺服器之餘，黃仁勳也預見高功耗的AI伺服器需要下世代的散熱系統，因此黃仁勳在3月的輝達GTC大會中就直接點名GB 200伺服器必須配備液冷散熱，單這項產品出貨量上看4萬台。

英特爾也看上散熱市場，將推出業界最強的浸沒式水冷散熱系統，散熱能力達到2,000瓦，市場傳出雙鴻、奇鋐都已經是英特爾合作夥伴。英特爾更看好散熱廠商有7成集中在台灣，與工研院成立高算力系統冷卻認證聯合實驗室，推動產業驗證工作。

其次，在CoWoS產能提高，以及向外尋找先進封裝技術合作後，預計輝達B100等系列晶片可望在下半年放量出貨，2025年還將進一步擴大產量，這也相對地為台廠帶來氣冷、液冷的散熱商機。

奇鋐目前推出的3D VC散熱模組，雖是氣冷模式，但卻是節省液冷成本的首選，將為B100和H100晶片散熱，預計下半年大量出貨。

第三，散熱設備的單價越來越高，將大幅提高散熱設備廠商的營收與毛利。每台AI伺服器的散熱設備價值500到750美元，是一般伺服器50美元的10倍。進階到GB 200伺服器，液冷系統的價值更上看800到1500美元。法人預估，輝達AI晶片產能開出來後，奇鋐、雙鴻等主要散熱大廠，相關產品的營收可以倍增。

統一投顧董事長黎方國指出，GB200功耗為1,000瓦以上，需要使用液冷方案，預計在今年下半年推出，這也使得發展液冷解決方案的雙鴻受到關注。H100、B100仍採氣冷式散熱，這方面奇鋐比較強。不只是輝達，包括英特爾、AMD等推出高階晶片的科技大廠，都非常重視散熱，高階運算必須解決熱處理的問題，但因為進入障礙不算太高，因此要觀察個股有沒有獲得訂單，或是有沒有達到輝達、英特爾的認證。

專家認為，目前檯面上做散熱的有十多家，除了一線大廠奇鋐、雙鴻之外，也有汽車散熱轉為伺服器散熱的轉機股，例如吉茂、艾姆勒等。從時程來看，散熱廠商營收成長會在第四季，2025年貢獻度更高，是長線布局的標的，健策、奇鋐、雙鴻明年都有機會挑戰股價1,000元。目前股價600元以上的一線廠商會漲基本面，而股價在600元以下的二線廠商就會漲題材面，投資人須分別清楚長短線操作。