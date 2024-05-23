工具機大廠東台精機在手訂單雖維持30億元，囿於全球景氣尚未明顯好轉跡象，客戶詢單到下單時間拉長，為爭取新訂單，23日在高雄路科園區總部舉辦廠內展，由東台集團董事長嚴瑞雄主持，並展出具備高效率、高精度與自動化生產的工具機新機型，也邀請多家供應商夥伴共同參與，希望打造完整產業生態系。

東台子公司榮田精機今年初登錄興櫃後，東台第一季對榮田持股從去年中54.47％降至44.88％，不再計入合併營收，致使第一季合併營收降至13.23億元，本業虧損1.61億元，無法靠匯兌收益及業外收入0.51億元彌補，首季每股虧損0.41元，較去年同期每股虧損0.02元擴大。

東台4月合併營收4.22億元，月減26％、年減3.39％；前四月合併營收17.45億元，年減19.67％。

東台表示，東台今（23）日在高雄路科總部舉辦廠內展，展出各式具備高效率、高精度與自動化生產的新銳工具機種，包含具有上下料機械手的MT-2000平行雙主軸雙刀塔CNC車床、GT-630F五軸加工中心機、整合加減法製程AMH-350噴粉式積層製造複合設備等，各式智慧自動化解決方案、刀具解決方案，總計兩百位賓客出席，也舉行多場技術研討會。

東台指出，東台這次廠內展也邀請多家供應商夥伴共同參與，期能打造完整產業生態系。