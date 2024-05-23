生成式人工智慧（AI）與新聞產業邁出歷史性合作的一大步！生成式AI領頭羊OpenAI在22日宣布與華爾街日報母公司新聞集團（News Corp）達成內容授權協議，OpenAI可根據新聞集團出版的內容，訓練機器人的能力以及回答使用者。新聞集團股價在盤後應聲飛漲7.1％。
OpenAI將5年內有權使用新聞集團旗下資訊出版物的當前和存檔內容，包括旗下華爾街日報、巴倫周刊、MarketWatch，以及泰晤士報、太陽報、澳洲人報、每日電訊報等。
除此之外，新聞集團還將提供專業協助，以幫助確保OpenAI的產品能以最高規格的新聞標準呈現。
儘管雙方並未公開內容授權協議的條款，消息指出，協疑價值可能超過2.5億美元，其中包括現金形式的補償以及使用OpenAI 技術的積分。
新聞集團執行長湯姆森（Robert Thomson）在內部公告表示，「許多媒體公司已經被無情的技術浪潮襲擊。現在我們有責任充分利用這次合作機會。」
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