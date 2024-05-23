新加坡23日公布，第一季（1到3月）經濟較去年同期成長2.7％，經濟擴張幅度超越去年第四季的2.2％，歸功於年初美國超人氣歌手泰勒絲（Taylor Swift）在新加坡開演唱會，帶動觀光收入勁升。

身為東南亞金融重鎮的新加坡上季服務業產值年增3.9％，高於前一季的2％。相較於服務業的旺盛成長，製造業產值則萎縮1.8％，歸因於汽車與工業晶片需求疲軟，使得該國電子業產出下滑。

星國貿工部表示，航空旅遊與觀光需求復甦比預期強勁，將持續提振航空業、旅遊相關產業以及消費領域，金融支付與保險業也因為觀光支出增加而受惠。

泰勒絲今年初於新加坡展開6場演唱會。據新加坡觀光局指出，1到3月國際遊客達435萬人，比去年同期大增50％。