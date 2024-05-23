【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市近期破紀錄的上漲，讓它更容易在2024年下半遭遇可能的「拉回」；然而歐洲經濟正在復甦，降息循環也要開始，這可能會讓歐股在2025年再登新頂峰。
路透在5月13日至22日調查基金經理人和股票策略師的看法，發現泛歐Stoxx 600指數到2024年底將來到513點，將較周三的收盤點下跌1.6%。
他們也預計，該基準指數到2025年將再次上升，到六月底達到537點史上新高，明年底之前達到556點，再創歷史新高。
同時之間，預計較狹窄的歐元區藍籌股指數Stoxx 50指數，在今年剩餘時間將停滯不前，而到2025年將恢復上升，明年底達5400點，接近2000年3月創下的5522點的歷史新高。
倫敦EFG資產管理首席資訊長Moz Afzal說，今年上半歐洲股市表現強勁，但在夏季的幾個月有可能停滯。雖然如此，但通膨下降，經濟已觸底，收緊貨幣政策開始退場，這意指著經濟基本面正開始為2025年強勁成長做好準備。
73%的受訪者(11人中的8位)表示，未來3個月股市不太可能出現逾10%的回檔修正，而其他27%的受訪者認為，股市可能下跌。
對Stoxx 600指數今年底的預測，從435點到最高的600點不等。樂觀的巴克萊策略師Emmanuel Cau說，他依然對歐洲保持「策略性」增持，他認為，歐洲可能會從即將到來的降息，以及隨之而來的經濟活動提振中，進一步受益。
美銀歐洲股票策略師Andreas Bruckner持相反觀點，他預計Stoxx 600指數會因美國經濟疲軟而滑落10%，之後在明年上半跌到450點。
在重量級股票和銀行股走強的支撐下，歐股基準指數今年至今已上升9%。
根據LSEG的估計，Stoxx 600指數的本益比較美國的標普500低了約33.6%，幾乎為過去20年平均的兩倍。
Consultinvest駐米蘭的銷售主管Enrico Vaccari表示：「有鑑於本益比比美國更有吸引力，歐洲市場可能不那麼容易出現劇烈的調整」。
調查還顯示，英國富時指數到今年底會下跌1.4%，至8300點，隨後2025年底又升至9300點新高。
類似地，預計德國DAX指數將在2024年底跌至18692點，然後在明年底反彈至20250點的新高。
義大利富時MIB指數，到2024年底進一步升至36498點，隨後在2025年升至38606點，但不會創歷史新高。
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