韓國央行23日召開決策會議，有鑑於經濟未見趨緩跡象、通膨僅略降溫，因此決議基準政策利率一如市場預期維持不變，寫下連續11次會議按兵不動，該央行另還調高該國今年經濟成長預估。
韓央行除了利率持平於3.5％的15年高點之外，並將今年經濟成長預測值由2.1％調高至2.5％。這個亞洲第四大經濟體第一季經濟擴張創2年來最快速度。
韓國通膨出現降溫，4月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，為近3個月以來首次低於3％水準，但仍高於央行的2％目標。
巴克萊經濟學家Bum Ki Son在利率決策出爐前指出，韓國央行可能會趨向鷹派，因為第一季國內生產毛額（GDP）遠超經濟專家預估。
目前多數經濟學家預料，韓國央行最快要到今年第四季才會開始降息。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：