大陸滬深兩市23日半日雙雙下跌。上證指數23日開低走低，上午最多跌35點，跌幅為1.14％，低見3,122點，半日收報3,126點，跌31點，跌幅為1％，成交額為人民幣（下同）2,181.48億元。
香港信報報導，深證成指23日半日走低，上午最多跌139點，跌幅為1.43％，低見9,554點，半日收報9,577點，跌115點，跌幅為1.19％，成交額為3,092.54億元。
滬深300指數半日收報3,651點，跌32點，跌幅為0.89％。創業板指數半日收報1,859點，跌18點，跌幅為0.98％。
各類股普遍承壓，基本金屬股跌逾3％。房地產、水泥、傳媒娛樂、鋼鐵、化工股跌逾2％。汽車製造、石油、電力、煤炭、金融股跌逾1％。
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